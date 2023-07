Witchfire doczeka się wersji na konsole. The Astronauts potwierdza dobre wieści

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter studio The Astronauts przypomniało, że Witchfire zadebiutuje w programie Early Access w Epic Games Store dokładnie 20 września 2023 roku. Deweloperzy zapowiedzieli jednak, że po opuszczeniu wczesnego dostępu gra zostanie udostępniona również na innych platformach zarówno na PC, jak i konsolach.

W trakcie Summer Game Fest 2023 poznaliśmy dokładną datę premiery Witchfire we wczesnym dostępie . Deweloperzy ze studia The Astronauts postanowili jednak przypomnieć graczom o swojej produkcji. Twórcy zdecydowali się bowiem odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że wspomniany tytuł trafi nie tylko na komputery osobiste.

The Astronauts zapewnia również, że Witchifre pozwoli dostosować HUD i interfejs użytkownika do własnych potrzeb. Gracze nie muszą także obawiać się o klimat produkcji. Twórcy przekonują, że wspomniana produkcja to „mroczna strzelanka fantasy”, w której gracze „nauczą się bać rzeczy”.