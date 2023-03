Najnowsza aktualizacja Windowsa 11 zepsuła Red Dead Redemption 2

Aktualizacja Windowsa 11 zepsuła RDR 2

Łatka została oznaczona jako KB5023774 i sprawiła, iż użytkownicy systemu w wersji 21H2 nie mogą aktualnie grać w produkcję studia Rockstar Games. Według raportu na temat tego konkretnego błędu na oficjalnej stronie giganta z Redmond problem objawia się w najprostszy możliwy sposób: po wciśnięciu przycisku Play w Rockstar Games Launcher – aplikacji wymaganej do działania gry – nie dzieje się absolutnie nic.

Fakt, iż tyczy się to wyłącznie osób korzystając z poprzedniej wersji Windowsa 11 nie zmienia tego, że może być to dość uciążliwe. Na ten moment tymczasowym obejściem tego problemu jest po prostu uaktualnienie systemu do wersji 22H2. Microsoft zapewnił jednak, iż trwa ustalanie źródła problemu – gry zostanie ono odkryte, otrzymamy nowe informacje.