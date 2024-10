WIemy kiedy ruszą zdjęcia do nowych Opowieści z Narnii. To już blisko

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że jedna z gwiazd negocjuje właśnie rolę w filmie. Saoirse Ronan ma zagrać co prawda rolę drugoplanową, ale z pewnością będzie to ważna rola. Biała Czarownica? Przekonamy się już wkrótce.

Kiedy pierwszy klaps na planie Opowieści z Narnii?

Już wkrótce mają bowiem ruszyć zdjęcia do nowego widowiska, będącego adaptacją książek C.S. Lewisa. Wcześniej wydawało się, że film powstający dla Netflix będzie kręcony jeszcze w grudniu. Dziś wiadomo, że zdjęcia zostały przesunięte na styczeń roku 2025, dokładnie na 31 stycznia. Wszystko wskazuje też na to, że brew wcześniejszym przypuszczeniom, nie będzie to serial, a widowisko filmowe. Nie jest potwierdzone, czy będzie to jeden film, czy dwa, kręcone jednocześnie – bo taka możliwość też istnieje. Najpewniej źródłem historii będzie tom Lew, czarownica i stara szafa, choć to też nie jest jeszcze przesądzone.