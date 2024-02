Wiemy, kiedy poznamy przyszłość Xboksa. Microsoft ujawnił konkretny termin

Już od jakiegoś czasu w sieci pojawia się naprawdę sporo plotek na temat potencjalnych zmian, jakie zamierza wprowadzić Microsoft w kwestii przyszłości marki Xbox. Niektórzy twierdzą, że będzie to koniec gier ekskluzywnych, a inni z kolei reagują na tego typu spekulacje dość… dramatycznie, delikatnie rzecz ujmując. Wygląda jednak na to, że nie będziemy musieli długo czekać na więcej szczegółów – przedstawiciele amerykańskiej korporacji poinformowali, że ujawnią plany na przyszłość marki Xbox podczas specjalnego odcinka podcastu Official Xbox Podcast.

Już niedługo poznamy przyszłość Xboksa

Zgodnie z udostępnionymi oficjalnie informacjami na profilu Xboksa na Twitterze/X, nowa wizja przyszłości marki zostanie ujawniona już w ten czwartek – 15 lutego – o godzinie 21:00 czasu polskiego. W specjalnym odcinku podcastu udział wezmą Phil Spencer (CEO Microsoft Gaming), Sarah Bond (szefowa marki Xbox) oraz Matt Booty (prezes ds. zawartości gier firmy oraz nadzoru nad studiami). Zainteresowani będą mogli obejrzeć odcinek na kanale Xboksa na YouTubie (pod tym adresem) lub w swoich ulubionych aplikacjach podcastowych.

