Koniec gier ekskluzywnych Xboxa? Phil Spencer wkrótce ujawni przyszłość marki

Wygląda jednak na to, że wpis przedstawiciela Microsoftu w żaden sposób nie uspokoił zaniepokojonych fanów. Miłośnicy marki podkreślają bowiem, że jeśli wczorajsze plotki nie miały nic wspólnego z prawdą, to Spencer zapewne po prostu by je zdementował. Wiele wskazuje więc na to, że rzeczywiście nadchodzi koniec gier ekskluzywnych Xboxa.

Wczytywanie ramki mediów.