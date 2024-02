Znani influencerzy Xboksa odchodzą od Microsoftu. Reakcja na ostatnie plotki

Przyjaciele.

Będę się streszczał. To miejsce było moim domem od pierwszego dnia. Tutaj poznałem przyjaciół. I odbyliśmy wiele intensywnych dyskusji, zarówno z nieporozumieniami, jak i porozumieniami. Tak właśnie powinno być. Chociaż widziałem, jak wiele osób tu przychodziło i odchodziło, starałem się nigdy nie zapomnieć, gdzie to wszystko się zaczęło. Nauczyłem się tutaj tak wiele i starałem się dać coś od siebie tej społeczności, czy to poprzez gorące ujęcia, kiepskie żarty czy wizualizacje.

Podstawą bycia Klobrille zawsze było zaufanie i wiarygodność marki, którą wspieram, oraz moje podekscytowanie nadchodzącą ścieżką. Wszystkie te trzy elementy są obecnie na najniższym poziomie. Podjąłem decyzję, w zależności od tego, co będzie dalej lub na jaką skalę, o podjęciu znaczących kroków wstecz i ograniczeniu wizerunku Klobrille, a nawet wycofaniu go. To proces, który rozpoczął się dla mnie już w zeszłym roku, brakuje mi ekscytacji i energii na to, co będzie dalej, a ponadto skupiam się na innych, niepublicznych rzeczach. Zobaczycie, kiedy nadejdzie czas, ale do tego momentu będzie to prawdopodobnie moja ostatnia wiadomość tutaj.

Dużo miłości. Dzięki za wszystko.

– Klobrille