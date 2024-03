Wiemy, kiedy Joker trafi do Suicide Squad: Kill the Justice League. Wkrótce rusza 1. sezon rozgrywek

Premiera Suicide Squad: Kill the Justice League nie należała do najbardziej udanych. Produkcja nie spełniła oczekiwań wydawcy, a zgodnie z ostatnimi doniesieniami, PlayStation oferuje nawet zwrot pieniędzy za grę. Twórcy nie zamierzają jednak się poddawać i właśnie ujawnili datę premiery 1. sezonu rozgrywek.

Jeszcze w tym miesiące gracze będą mogli zapoznać się z pierwszą popremierową zawartością Suicide Squad: Kill the Justice League.Wraz z tym wydarzeniem do tytułu trafi kolejna grywalna postać – Joker.

Poza Jokerem w Suicide Squad: Kill the Justice League pojawi się nowy świat, kolejne walki z bossami czy nowe warianty przeciwników. Dodatkowo do gry trafią kolejne zadania Człowieka-Zagadki i 2 odcinki. Warto zaznaczyć, że oferowana zawartość będzie dostępna bezpłatnie dla posiadaczy gry.

Wczytywanie ramki mediów.

Na zakończenie przypominamy, że Suicide Squad: Kill the Justice League zadebiutowało 2 lutego 2024 roku.Zainteresowanych tytułem zapraszamy do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu