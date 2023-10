Wieloletnia producentka zwolniona z PlayStation? Pracowała przy ponad 120 grach

David Jaffe zapowiadał, że w ciągu najbliższych 24 godzin otrzymamy „smutne” i „frustrujące” wiadomości na temat PlayStation. Na szczęście twórca serii God of War i Twisted Metal postanowił nie trzymać dłużej fanów wspomnianej marki w niepewności i podzielił się szczegółami. Okazuje się, że Sony rozstało się Connie Booth – wieloletnią producentką, która pracowała nad ponad 120 grami japońskiej firmy.

Connie Booth odchodzi z PlayStation. Producentka ponad 120 gier rozstaje się z Sony po 26 latach

Booth rozpoczęła pracę w PlayStation w 1998 roku i od tego czasu – jak wspomnieliśmy wyżej – była zaangażowana w produkcję ponad 120 gier. Zaczynała jako starsza producentka pierwszej odsłony serii Crash Bandicoot, a w kolejnych latach pracowała m.in. nad takimi markami jak Spyro the Dragon, Syphon Filter, Ratchet & Clank, SOCOM, Uncharted, Jak & Daxter, inFamous, Resistance, Sly Cooper, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Death Stranding czy Ghost of Tsushima.