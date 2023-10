Twórca God of War zapowiada „smutne” i „frustrujące” wieści o PlayStation

Dziś rano informowaliśmy o kolejnych zwolnieniach w PlayStation. Okazuje się jednak, że to prawdopodobnie nie koniec złych wiadomości związanych z japońską firmą. Atmosferę postanowił bowiem podgrzać David Jaffe – twórca serii God of War oraz Twisted Metal – który opublikował tajemniczy wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter). Deweloper zapowiedział, że w ciągu najbliższych 24 godzin powinniśmy otrzymać „smutne” i „frustrujące” informacje na temat PlayStation.

PlayStation z problemami? David Jaffe zapowiada „smutne” i „frustrujące” informacje

W swoim wpisie Jaffe powołuje się na dwa źródła, które pracują dla PlayStation i – jak sam podkreśla – dzieliły się dotychczas samymi sprawdzonymi informacjami. Deweloper zaznacza, że jeśli „smutne” i „frustrujące” wiadomości się potwierdzą, to będzie to oznaczało, że Sony – które miał okazję współtworzyć twórca God of War – jest „w większości martwe”. Jaffe dodał, że nie oznacza to, że japońska firma jest „całkowicie” zła, ale nadchodzą „smutne czasy”.