Wielkie zmiany w Marvelu. Studio wprowadza nowe zasady tworzenia seriali

Od przyszłych projektów Marvel zamierza zatrudniać showrunnerów do swoich seriali. Ich zadaniem będzie koordynacja prac, ale również pilnowanie „twórczego przebiegu” od początku do samego końca produkcji. Rolą showrunnerów będzie także napisanie pilota serialu oraz biblii, która ma stanowić przewodnik dla osób pracujących nad daną produkcją. Dodatkowo studio chce zatrudniać pełnoetatowych dyrektorów telewizyjnych, zamiast wypożyczać tych z filmowych departamentów.

Jak do tej pory jedynie Loki doczekał się drugiego sezonu, a pozostałe seriale były limitowane. Ma się to wkrótce zmienić i Marvel chce tworzyć seriale trwające kilka sezonów, aby poświęcić bohaterom więcej czasu, w celu nawiązania relacji z publicznością. Widzowie mają przestać czuć, że kolejne postacie zostały wprowadzone do MCU wyłącznie po to, aby pojawiły się w wielkim crossoverze, jak w Avengers: The Kang Dynasty.