Wielkie czyszczenie biblioteki Max. Prawie 50 filmów zniknie z oferty w styczniu

Już wkrótce prawie 50 filmów zniknie z biblioteki serwisu Max. Platforma dopiero co ogłosiła listę na pierwszą połowę stycznia, a teraz serwis Upflix poinformował, jakie tytuły obejrzymy tylko do końca bieżącego miesiąca. Lista jest naprawdę długa i nie brakuje na niej wielu filmowych perełek.

Tylko do końca stycznia na platformie Max będziecie mogli obejrzeć takie tytuły, jak 1000 lat po Ziemi, Bez litości 3. Ostatni rozdział, Dekameron, Dobry ogrodnik, Drogówka, Elizjum, Most nad Sundem, Ostatnie tango w Paryżu, Smerfy, To my, Uciekaj!, czy Wilk. Pełną listę kasowanych produkcji znajdziecie poniżej.

Max – filmy dostępne na platformie tylko do końca stycznia 2025