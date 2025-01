Max na nowy rok z nowościami. W styczniu pojawi się kontrowersyjna produkcja z początku 2024 roku

Pomimo braku kinowych premier w styczniu na Max, początek roku będzie udany dla subskrybentów platformy. W bibliotece serwisu pojawi się sporo klasyków, w tym aż pięć części serii Rocky. Ponadto widzowie będą mogli obejrzeć takie nowości, jak Grand Expectations, Biały budynek, a także nieco starsze już tytuły, w tym horror Niewidzialny człowiek, jak również kontrowersyjny Babilon w reżyserii Damiena Chazelle’a. Film trafił do kin na początku 2024 roku i widzowie podzielili się na dwa obozy: wielkich fanów Babilonu oraz przeciwników nowej produkcji twórcy La La Land. Na początku stycznia czekają nas również duże serialowe nowości, takie jak The Pitt oraz The Curious Case of... Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę nowości wraz z datami premier.

Max – premiery na styczeń 2025

Seriale i programy:

The Pitt - serial Max Originals pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania.

Filmy:

Rocky - Historia podrzędnego boksera, który nieoczekiwanie dostaje szansę na udział w pojedynku o tytuł mistrza świata. Nagrodzony trzema Oscarami, kultowy film z niezapomnianym Sylvestrem Stallone w roli głównej.

- Historia podrzędnego boksera, który nieoczekiwanie dostaje szansę na udział w pojedynku o tytuł mistrza świata. Nagrodzony trzema Oscarami, kultowy film z niezapomnianym Sylvestrem Stallone w roli głównej. Rocky II - Rocky staje do rewanżu z Apollo Creedem w kontynuacji jednego z najbardziej uznanych filmów w historii kina.

- Rocky staje do rewanżu z Apollo Creedem w kontynuacji jednego z najbardziej uznanych filmów w historii kina. Rocky III - Sylvester Stallone jako Rocky Balboa, który musi stoczyć najtrudniejszy pojedynek w swojej karierze.

- Sylvester Stallone jako Rocky Balboa, który musi stoczyć najtrudniejszy pojedynek w swojej karierze. Rocky IV - Podczas meczu pokazowego przyjaciel Rocky'ego zostaje bezlitośnie pobity na śmierć przez potężnego rosyjskiego boksera. Rocky poprzysięga zemstę i leci do Rosji, aby trenować do pojedynku.

- Podczas meczu pokazowego przyjaciel Rocky'ego zostaje bezlitośnie pobity na śmierć przez potężnego rosyjskiego boksera. Rocky poprzysięga zemstę i leci do Rosji, aby trenować do pojedynku. Rocky V - Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych zmuszony jest zrezygnować z zawodowego boksu. Zakłada szkołę i zostaje trenerem dobrze zapowiadającego się młodego zawodnika.

- Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych zmuszony jest zrezygnować z zawodowego boksu. Zakłada szkołę i zostaje trenerem dobrze zapowiadającego się młodego zawodnika. Julie i Julia (Julie & Julia) - Niezwykła opowieść o jednej z najbardziej charyzmatycznych kucharek w historii – Julii Child, która wprowadziła do amerykańskich domów potrawy kuchni francuskiej.

- Niezwykła opowieść o jednej z najbardziej charyzmatycznych kucharek w historii – Julii Child, która wprowadziła do amerykańskich domów potrawy kuchni francuskiej. Biały budynek (White Building) - Życie trójki przyjaciół zmienia się nie do poznania, gdy ich artystyczna enklawa ma zostać zburzona.

- Życie trójki przyjaciół zmienia się nie do poznania, gdy ich artystyczna enklawa ma zostać zburzona. Wielkie oczekiwania (Grand Expectations) - Madeleine i Antoine zostają zaatakowani na opustoszałej drodze podczas wakcji. Kobieta przypadkowo zabija napastnika i para decyduje się uciec.

- Madeleine i Antoine zostają zaatakowani na opustoszałej drodze podczas wakcji. Kobieta przypadkowo zabija napastnika i para decyduje się uciec. Niewidzialny człowiek (The Invisible Man) - Cecilia próbuje odbudować życie po śmierci swojego przemocowego partnera. Szybko jednak zaczyna się zastanawiać, czy on naprawdę odszedł.

- Cecilia próbuje odbudować życie po śmierci swojego przemocowego partnera. Szybko jednak zaczyna się zastanawiać, czy on naprawdę odszedł. Babilon (Babylon) - Ikona kina niemego, wschodząca wschodząca, producent filmowy i muzyczna sensacja starają się utrzymać na szczycie sceny Hollywood lat 20.

- Ikona kina niemego, wschodząca wschodząca, producent filmowy i muzyczna sensacja starają się utrzymać na szczycie sceny Hollywood lat 20. Głupcy - Niekonwencjonalne małżeństwo wiedzie ustabilizowane życie w nadmorskiej miejscowości, Ich związek przeżywa wstrząs, gdy Marlena postanawia zaopiekować się chorym synem.

- Niekonwencjonalne małżeństwo wiedzie ustabilizowane życie w nadmorskiej miejscowości, Ich związek przeżywa wstrząs, gdy Marlena postanawia zaopiekować się chorym synem. Doktor Dolittle (Dolittle) - Robert Downey Jr. w nowej wersji klasycznej opowieści o słynnym lekarzu i weterynarzu, który potrafił rozmawiać ze zwierzętami.

Dokumenty:

Drzewa milczą (Silent Trees) - Runa, szesnastoletnia Kurdyjka, ucieka wraz z rodziną z Iraku przed atakami ISIS i jak wiele innych osób uchodźczych, trafia na polsko-białoruską granicę.

Styczniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 stycznia)

1 stycznia