Wielki wyciek danych z serii Halo. Zobaczyliśmy zawartość sprzed 26 lat

Dowiedzieliśmy się o wielkim wycieku danych dotyczących serii Halo. Wśród udostępnionej zawartości znalazły się między innymi narzędzia deweloperskie, nieopublikowane elementy gier oraz specjalne wersje testowe produkcji. Wszystkie pliki pojawiły się online - miało się to wydarzyć z powodu jednej z decyzji twórców.

Halo - informacje o wycieku

Content z Halo ma pochodzić nawet z 1998 roku, kiedy to zespół odpowiedzialny za serię wydał Myth 2: Soulblighter oraz pracował nad Oni and Halo: Combat Evolved. Według informacji podanych przez dataminera o nicku Visceral wyciekło łącznie 90 GB danych. Powiedziano, że stało się to po zatrudnieniu przez 343 Industries grupy moderów w celu próby odnowienia wycofanej zawartości z poprzednich gier. Cały projekt miał nazwę Digsite, a kilka osób zajmujących się nim potwierdziło, że wyciek jest prawdziwy.

