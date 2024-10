Hitowa gra do odebrania za darmo w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla graczy na PC

Nadszedł czwartek, a to oznacza, że pecetowi gracze będą mogli odebrać kolejne prezenty w Epic Games Store. Tym razem zainteresowani otrzymają dwa tytuły. Pierwszy z nich to hitowa produkcja Tango Gameworks, czyli Ghostwire: Tokyo. Drugim prezentem jest natomiast multiplayerowe Witch It. Gry można odebrać od godziny 17:00. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli czas do następnego czwartku, czyli do 7 listopada 2024 roku.

Nadprzyrodzone istoty opanowały Tokio po tym, jak niebezpieczny okultysta doprowadził do nagłego zniknięcia jego mieszkańców. Sprzymierz się z potężną widmową istotą szukającą zemsty i opanuj szereg niewiarygodnych zdolności, aby poznać tajemnicę zniknięcia tokijczyków. STAW CZOŁA NIEZNANEMU w grze Ghostwire: Tokyo. – brzmi opis Ghostwire: Tokyo.

Witch It to wieloosobowa gra w chowanego. Zadaniem łowców jest odnalezienie ukrytych czarownic, które wtapiają się w otoczenie - nie ufaj żadnym meblom, artykułom spożywczym ani naczyniom! – czytamy w opisie Witch It.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przypomnijmy, że do godziny 17:00 odbierzemy jeszcze prezent z ubiegłego tygodnia. Jest to gra o szalonych przeprowadzkach, czyli Moving Out.