Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Gracze odbiorą tytuł ze znanej serii

Jako że mamy czwartek, to gracze na PC mogą odebrać kolejną grę za darmo w Epic Games Store. Tym razem w prezencie znalazł się tylko jeden tytuł, za to ze znanej serii niezależnych produkcji. Mowa o Moving Out, czyli jednej z najlepszych kooperacyjnych pozycji, która została wydana w 2020 roku. Gra stworzona przez SMG Studio i Devm Games została bardzo ciepło przez graczy i może pochwalić się ponad 80% pozytywnych ocen. Już dzisiaj o 17:00 darmowe Moving Out odbierzecie ze sklepu Epic Games. Warto więc skorzystać z tej okazji.

Moving Out to prześmieszny, oparty na fizyce symulator ruchu, który nadaje nowe znaczenie terminowi „kanapowy tryb kooperacji”! Jesteście gotowi na ekscytującą karierę wypełnioną meblami? Masz certyfikat w zakresie układania i przenoszenia mebli i podejmujesz się prac przeprowadzkowych w ruchliwym mieście Packmore. Smooth Moves to może nie największa firma przeprowadzkowa, ale żadne zadanie nie jest zbyt niebezpieczne lub dziwne dla tej zapracowanej drużyny ambitniaków. Rozwijaj biznes, żeby osiągać nowe poziomy, rekrutuj różnorodne, personalizowalne postaci i uratuj miasto przed meblowym niebezpieczeństwem!

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezentach z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać za darmo gry Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.