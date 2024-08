Wielka gwiazda zagrała w Deadpoolu 3. Aktor dzieli się zdjęciem swojego bohatera

Trzecia część Deadpoola to prawdziwy festiwal cameosów i powrotu aktorów do swoich ról sprzed lat. Niemal wszystkie niespodzianki zostały już odkryte przez główną gwiazdę widowiska, czyli Ryana Reynoldsa i reżysera Shawna Levy’ego. Ostatnio ujawnioną ostatnią z nich i sam aktor podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem swojej postaci. Jest to nie lada niespodzianka dla wielu fanów tego gwiazdora, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to uważajcie na poniższe spoilery.

Henry Cavill jako Wolverine w Deadpool 3

Henry Cavill już jakiś czas temu rozstał się z rolą Supermana w DC, a teraz zaliczył swój pierwszy (i miejmy nadzieję, że nie ostatni) występ w uniwersum Marvela. Aktor miał okazję zagrać Cavillrine’a, czyli wariant Logana z alternatywnego świata. Cavill zaprezentował zdjęcie swojego bohatera i opatrzył je komentarzem, że na potrzeby tej sceny zgolił wąsa. Jest to nawiązanie do dokrętek do Ligi Sprawiedliwości, w których aktor musiał wystąpić z wąsem, gdyż ówcześnie był na etapie kręcenia Mission: Impossible – Fallout. Warner Bros. wydało dodatkowe miliony dolarów, aby cyfrowo usunąć owłosienie na twarzy Cavilla.