Wiedźmin Remake z tymi samymi mechanikami co Wiedźmin 4? Gra wykorzysta „podstawowe technologie”

Pod koniec października CD Projekt RED ujawnił świetną wiadomość dla wszystkich fanów growej trylogii Wiedźmina. Studio poinformowało, że powstaje remake pierwszych przygód Gearalta , który zostanie przygotowany na Unreal Engine 5. W ostatnim raporcie finansowym firma ujawniła, że gra doczeka się sporej zmiany w rozgrywce i zaoferuje w otwarty świat. Na premierę będziemy musieli jednak trochę poczekać i wcześniej na rynku zadebiutuje czwarta część Wiedźmina. Prezes CD Projekt Adam Kiciński niedawnego spotkania z inwestorami zdradził, że remake skorzysta na późniejszej premierze, gdyż gra zostanie opracowana na tej samej technologii, co Wiedźmin 4.

Wiedźmin Remake będzie podobny do Wiedźmina 4?

Produkcja obu gier będzie przebiegała równocześnie i „podstawowe technologie” z kolejnej pełnoprawnej odsłony Wiedźmina zostaną wykorzystane w remake’u pierwszej części. Nie oznacza to, że obie gry będą do siebie bliźniaczo podobne i gracze otrzymają te same mechaniki rozgrywki.