Do której wiedźmińskiej szkoły należysz? Rozwiąż quiz i odbierz nagrodę

CD Projekt udostępnił oficjalny quiz, w którym możecie sprawdzić, do której wiedźmińskiej szkoły należycie. Test składa się z dziesięciu pytań, w których odpowiecie na najróżniejsze kwestie trapiące łowców potworów na szlaku. Czy wolicie bezpośrednie konfrontacje, a może dążycie do dyplomatycznego rozwiązywania problemów? Jeżeli chcecie przekonać się, czy zostalibyście szkoleni przez Vesmiera, a może wiedźminów z innych szkół, to zapraszamy pod ten adres, gdzie rozwiążecie quiz.