Wiedźmin Remake bez „miłosnych” kart kolekcjonerskich? Ich dodanie było błędem?

Fani gier nie lubią, gdy podczas odświeżania danego tytułu zaczyna się wycinać lub zbytnio modyfikować jego zawartość. Na ogół takie działania kończą się aferą i wylaniem swoich żali w internecie. Często idzie to w parze z obrażaniem twórców i sugerowaniem, że uginają się pod presją „politycznej poprawności”. Świat się zmienia i rzeczy, na które jakiś czas temu przymykaliśmy oko, dzisiaj mogą wydawać się po prostu niesmaczne i niestosowne.

Ekipa CD Projekt RED ma twardy orzech do zgryzienia

Redakcja portalu timeextension.com przeprowadziła ciekawy wywiad z Karolem Kowalczykiem, scenarzystą i projektantem, które pracował nad pierwszym Wiedźminem. Zapytano go o słynne „miłosne” karty. Jak zdradził deweloper, karty pojawiły się w grze dość późno i nikt nie chciał, by stały się erotycznymi znajdźkami. Studio po prostu nie miało zasobów na stworzenie animacji i zdecydowano, by w taki sposób zamarkować braki.



Twórcy nie chcieli również, by karty stały się zwykłymi znajdźkami, a graczom zależało wyłącznie na tym, by zdobyć je wszystkie. Karty miały być symbolem przeżyć Geralta z bliskimi mu osobami, które napotkał w trakcie swojej podróży. Przyznam, że ciężko kupić mi ten argument, gdyż nie wszystkie z miłosnych przygód Wiedźmina były romantyczne, a same projekty kart pozostawiały w tej kwestii wiele do życzenia.



Deweloperzy dostrzegają problemy związane z obecnością kart oraz tym, że mogą być odbierane jako uprzedmiotowianie kobiet. Karol Kowalczyk, który nie jest już członkiem załogi Redów, podzielił się swoim pomysłem. Według niego karty powinny zostać w grze, ale ich zbieranie nie powinno wiązać się z niczym, co możemy uznać za kolekcjonerstwo. Proponuje również, by usunąć z gry sceny, które powodują mieszane uczucia.



CD Projekt RED nigdy nie odniosło się do obecności kart w remake’u, ale z pewnością będzie to kontrowersyjny temat.