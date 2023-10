Wiedźmin i Wiedźmin 2 już niedługo będą dostępne na kolejnych platformach

Przychodzimy z dobrą wiadomością dla fanów Wiedźmina korzystających z nowszych komputerów Apple z systemem MacOS. Przedstawiciele polskiego studia CD Projekt RED poinformowali za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej marki, że gry Wiedźmin: Edycja Rozszerzona i Wiedźmin 2: Zabójcy Królów będą wkrótce obsługiwać Apple silicon M1, M2 i macOS Ventura.

Dewelopery zwrócili jednak uwagę, że zmiana ta oznacza także koniec wsparcia dla starszych urządzeń:

Gracze mają trochę czasu na zaaklimatyzowanie się, a także możliwość grania na starszej wersji:

Chcemy dać graczom czas na przygotowanie się do tych zmian. W związku z tym, o zakończeniu wsparcia dla tych konkretnych systemów operacyjnych, informujemy z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Aby grać na macOS niższym niż 11.0, zachowaj starą wersję gry. Aby zrobić to na Steam i GOG, wyłącz automatyczne aktualizacje. W AppStore nie musisz robić nic. Na wszystkich platformach, jeśli gra zostanie odinstalowana, do zainstalowania dostępna będzie jedynie najnowsza wersja. Jednak na GOG możliwe jest cofnięcie do wcześniejszej wersji.