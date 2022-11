Wiedźmin 3 zainspirował God of War Ragnarok. Twórca chwali się zadaniami pobocznymi

Na wpis zareagował jeden z pracowników Sony Santa Monica, Anthony DiMento, który przyznał, że taki był cel całego zespołu. Deweloper napisał, że Wiedźmin 3 to jedna z jego ulubionych gier w historii.

To był cel, który wyznaczyłem dla opcjonalnych aktywności w God of War Ragnarok. Wiedźmin 3 to jedna z moich ulubionych gier wszech czasów... Nie wydawało się to możliwe, ale taki właśnie mieliśmy cel. Czytanie tej opinii było niesamowitym uczuciem.