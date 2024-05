Wesley Snipes wróci jako Blade? Aktor może pojawić się w najbliższej produkcji Marvela

Pod koniec kwietnia Daniel Richtman poinformował, że właśnie trwają dokrętki do Deadpool & Wolverine. Możliwe, że zostały one zorganizowane właśnie po to, aby Snipes mógł wrócić do swojej słynnej roli. Pojawienie się Blade’a w tym filmie byłoby logiczniejszym krokiem niż w Avengers: Secret Wars, gdy w MCU głównym łowcą wampirów zostanie Mahershala Ali, który wcześniej przywita się z widzami w solowym filmie poświęconym jego postaci.