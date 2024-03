Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 90%

Użytkownicy komputerów osobistych mogą skorzystać z najnowszych promocji na Steamie. W sklepie ruszyła kolejna weekendowa wyprzedaż, w ramach której znajdziecie wiele gier w atrakcyjnych cenach z wysokimi zniżkami. To dobra okazja, aby wzbogacić swoją kolekcję cyfrowych gier o wiele popularnych tytułów. Tym razem ze sporymi rabatami znajdziecie takie gry, jak Contraband Police, Fernbus Simulator, Midnight Ghost Hunt, New Cycle, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, UNCHARTED: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, Days Gone, God of War, Panzer Corps 2, Battlefield 2042, Battlefield V, STAR WARS Jedi: Ocalały, Mass Effect Edycja legendarna, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION, Life is Strange: True Colors i Forspoken.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: