Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 90%

Na platformie Valve rozpoczęła się nowa weekendowa promocja, w której kupicie wiele gier w niższych cenach. Jako, że dopiero co dobiegła końca Jesienna Wyprzedaż na Steam, to tym razem wśród przecenionych produkcji znajdziemy trochę mniejsze gry. Ale swoją uwagę warto zwrócić na Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Hell Let Loose, BattleBit Remastered, Trine 4: The Nightmare Prince, Clanfolk, FAR: Lone Sails i Volcanoids.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: