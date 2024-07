Według analityków jesienne premiery innych gier nie będą zagrożeniem dla debiutu Frostpunk 2

Wrześniowe okno, na pierwszy rzut oka, może się wydawać nieco bardziej zatłoczone niż lipcowe. Po wakacjach premier będzie nieco więcej, co jest zupełnie naturalne. Na rynek trafią jednak tytuły w większości dedykowane graczom o zupełnie innym profilu i zainteresowaniach. Ponadto „Frostpunk 2” jest na tyle silnym IP, że to konkurencyjne tytuły starają się odsunąć od premiery naszej gry, niż iść z nami na zwarcie. – przekazał Dariusz Wolak.

Przedstawiciel firmy zaznaczył również, że studio „absolutnie nie dopuszcza scenariusza dalszych przesunięć premiery Frostpunka 2”, a produkcja city-buildera „jest na ostatniej prostej”. Według analityka DM BDM, Krzysztofa Tkocza, „przenosząc debiut z lipca na wrzesień, spółka obniża ryzyko mniejszej aktywności graczy w okresie wakacyjnym (średnio około 5% niższa w porównaniu do średniej rocznej)”. Zagrożeniem nie powinny być również premiery gier takich jak Stalker 2 czy Warhammer 40,000.

Dariusz Wolak wypowiedział się również w temacie premiery gry The Alters. Przedstawiciel 11 bit studios przekazał, że tytuł zadebiutuje „w niewielkim odstępie czasu po Frostpunku 2”. Jak podaje analityk, „marka Frostpunk jest już doskonale znana fanom, dlatego mamy podstawy oczekiwać, że premiera gry będzie udana. To może zachęcić graczy do sięgnięcia po kolejną produkcję 11 bit studios”. Dodatkowo Dariusz Wolak podkreślił, że „produkcja gier jest na bardzo podobnym etapie, czyli bliska finału”.

Na zakończenie przypomnijmy raz jeszcze, że data premiery Frostpunk 2 to 20 września 2024 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a w późniejszym terminie ma również ukazać się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.