We wrześniu czeka nas pojedynek dwóch Lalek. Netflix pokazał zwiastun swojej ekranizacji i ujawnił datę premiery

Nie dość, że równocześnie powstawały, to jeszcze niemal równocześnie zadebiutują. Wrzesień upłynie pod znakiem jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury, czyli Lalki Bolesława Prusa. Wiadomo już, że jako pierwsza zadebiutuje sześcioodcinkowa produkcja Netfliksa, podczas gdy kinowa wersja trafi na ekrany nieco później.

Lalka od Netflix zadebiutuje wcześniej niż wersjia kinowa

Platforma ujawniła właśnie oficjalny zwiastun serialu oraz potwierdziła, że premiera odbędzie się 16 września 2026 roku. Za reżyserię odpowiada Paweł Maślona, twórca filmu Kos, a scenariusz napisali wspólnie Paweł Demirski i Jagoda Dutkiewicz. W głównych rolach zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Schuchardta w roli Stanisława Wokulskiego. W obsadzie znaleźli się również Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki oraz Jacek Braciak, który wciela się w Tomasza Łęckiego.