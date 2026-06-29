Zaloguj się lub Zarejestruj

We wrześniu czeka nas pojedynek dwóch Lalek. Netflix pokazał zwiastun swojej ekranizacji i ujawnił datę premiery

Jakub Piwoński
2026/06/29 13:40
0
0

Netflix ujawnia swój pomysł na historię Wokulskiego i Łęckiej.

Nie dość, że równocześnie powstawały, to jeszcze niemal równocześnie zadebiutują. Wrzesień upłynie pod znakiem jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury, czyli Lalki Bolesława Prusa. Wiadomo już, że jako pierwsza zadebiutuje sześcioodcinkowa produkcja Netfliksa, podczas gdy kinowa wersja trafi na ekrany nieco później.

Lalka
Lalka

Lalka od Netflix zadebiutuje wcześniej niż wersjia kinowa

Platforma ujawniła właśnie oficjalny zwiastun serialu oraz potwierdziła, że premiera odbędzie się 16 września 2026 roku. Za reżyserię odpowiada Paweł Maślona, twórca filmu Kos, a scenariusz napisali wspólnie Paweł Demirski i Jagoda Dutkiewicz. W głównych rolach zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Schuchardta w roli Stanisława Wokulskiego. W obsadzie znaleźli się również Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki oraz Jacek Braciak, który wciela się w Tomasza Łęckiego.

Twórcy zapowiadają, że nie będzie to jedynie wierna ekranizacja szkolnej lektury. Historia zachowa oś konfliktu między Wokulskim i Łęcką, jednak zostanie wzbogacona o nowe wątki, rodzinne tajemnice oraz elementy śledztwa, nadające opowieści rytm współczesnego serialu. Bohaterowie mają zostać przedstawieni mniej idealistycznie – jako osoby uwikłane w zależności społeczne, pieniądze i własne ambicje.

GramTV przedstawia:

Pomysł Netflix opiera się więc na tym, że nowa Lalka ma być kostiumowym dramatem, w którym klasyczna historia zostanie opowiedziana bardziej dynamicznym, współczesnym językiem filmowym. Zwiastun sugeruje, że twórcy stawiają zarówno na widowiskową oprawę wizualną, jak i wyraźniejsze zaakcentowanie napięcia między bohaterami.

Serial zadebiutuje 16 września, otwierając nietypowy okres dla polskiego kina i telewizji. Kilka tygodni później widzowie będą mogli porównać go z kinową adaptacją Lalki, z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Film wejdzie do kina 30 września. Trudno przypomnieć sobie sytuację, by dwie tak duże ekranizacje tej samej polskiej powieści walczyły o uwagę odbiorców niemal równocześnie.

Tagi:

Popkultura
Netflix
streaming
kultura
Tomasz Schuchardt
Sandra Drzymalska
Paweł Maślona
Lalka
Bolesław Prus
adaptacja książki
literatura
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112