We wrześniu czeka nas pojedynek dwóch Lalek. Netflix pokazał zwiastun swojej ekranizacji i ujawnił datę premiery

Netflix ujawnia swój pomysł na historię Wokulskiego i Łęckiej.
Nie dość, że równocześnie powstawały, to jeszcze niemal równocześnie zadebiutują. Wrzesień upłynie pod znakiem jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury, czyli Lalki Bolesława Prusa. Wiadomo już, że jako pierwsza zadebiutuje sześcioodcinkowa produkcja Netfliksa, podczas gdy kinowa wersja trafi na ekrany nieco później.
Lalka od Netflix zadebiutuje wcześniej niż wersjia kinowa
Platforma ujawniła właśnie oficjalny zwiastun serialu oraz potwierdziła, że premiera odbędzie się 16 września 2026 roku. Za reżyserię odpowiada Paweł Maślona, twórca filmu Kos, a scenariusz napisali wspólnie Paweł Demirski i Jagoda Dutkiewicz. W głównych rolach zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Schuchardta w roli Stanisława Wokulskiego. W obsadzie znaleźli się również Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki oraz Jacek Braciak, który wciela się w Tomasza Łęckiego.
Twórcy zapowiadają, że nie będzie to jedynie wierna ekranizacja szkolnej lektury. Historia zachowa oś konfliktu między Wokulskim i Łęcką, jednak zostanie wzbogacona o nowe wątki, rodzinne tajemnice oraz elementy śledztwa, nadające opowieści rytm współczesnego serialu. Bohaterowie mają zostać przedstawieni mniej idealistycznie – jako osoby uwikłane w zależności społeczne, pieniądze i własne ambicje.
GramTV przedstawia:
Pomysł Netflix opiera się więc na tym, że nowa Lalka ma być kostiumowym dramatem, w którym klasyczna historia zostanie opowiedziana bardziej dynamicznym, współczesnym językiem filmowym. Zwiastun sugeruje, że twórcy stawiają zarówno na widowiskową oprawę wizualną, jak i wyraźniejsze zaakcentowanie napięcia między bohaterami.
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