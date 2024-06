Ważny bohater z MCU wreszcie otrzyma własny film? Marvel nie zrezygnuje z tej postaci

Marvel pracuje nad projektem o Namorze?

W drugiej części Czarnej Pantery Namor odgrywał rolę antagonisty, co było zgodne z komiksami. Jednak władca podwodnej krainy zwanej Talokanem, wcale nie musi więcej stać po drugiej stronie konfliktu i może nawet dołączyć do Avengersów. Przypomnijmy, że pod koniec filmu Namor zawarł sojusz z Wakandą. To otwiera nowe ścieżki dla rozwoju tego bohatera w kolejnych produkcjach Marvela.

Według scoopera Daniela Richtmana studio rozpoczęło już prace nad filmem lub serialem poświęconym Namorowi. Szczegóły projektu nie są znane.