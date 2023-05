Ważna aktualizacja dla procesorów Ryzen™ serii 7000 na płytach głównych ASUS AM5

Ta aktualizacja jest naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Firma ASUS blisko współpracuje z AMD, w celu zdefiniowania nowych zasad, dla przyszłych aktualizacji BIOS. Aktualizacje będą nadal uzupełniane w razie potrzeby. Zmiany w BIOS dotyczą kwestii związanych z potencjalnymi uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas używania procesorów z serii Ryzen™ 7000 z naszymi płytami głównymi AM5, zgodnie z najnowszymi wytycznymi firmy AMD. Obejmują one również ograniczenie napięcia SOC do 1.3V. Najnowsza wersja BIOS dostępna jest do pobrania ze strony asus.com/support.

Raz jeszcze dziękujemy za Wasze zaufanie i wybranie produktów ASUS. W przypadku dodatkowych pytań i obaw, czy Twoja płyta główna również może spotkać się z tym problemem, zachęcamy do kontaktu z lokalnym zespołem wsparcia technicznego. Jeżeli problem ten zostanie zidentyfikowany, Twoja płyta główna otrzyma nasze wsparcie gwarancyjne.