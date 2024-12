ASUS ROG Rapture GT-BE19000 - router dla bardzo wymagających

Zasięg? Powiedzieć, że wzorowy to jak nic nie powiedzieć. Siła sygnału i prędkość transferu danych były spójne w całym mieszkaniu i na sporej części klatki schodowej. Zacząłem się w ogóle zastanawiać po co funkcja łączenia kilku routerów, skoro jeden zapewnia aż taki zasięg. Ale czasami zapominam jak duże domy potrafią mieć niektórzy. W każdym razie jakość zasięgu jest niesamowita. W zupełności wystarczy wam jeden router do dużego domu. A dodam, że test przeprowadzałem w bloku. Przez obecność wielu innych urządzeń to trudniejsze warunki testowe.

Proces konfiguracji ROG Rapture GT-BE19000 jest niemal identyczny jak w przypadku innych routerów ASUS, nie zajął mi zatem zbyt wiele czasu. Ale jeśli nie macie doświadczenia, to również nie będzie problematyczny. ASUS stawia tutaj na świetną prostotę i niemalże minimalizm. Router można skonfigurować za pomocą mobilnej aplikacji ASUS Router lub przez interfejs webowy dostępny pod adresem router.asus.com. Osobiście o dziwo polecę aplikację. Jest naprawdę fajnie zrobiona i bardzo przejrzysta, a strona internetowa ma za to delikatnie toporny interfejs. Niemniej po niektóre zaawansowane funkcje będziemy musieli tam zajrzeć. A co ciekawa, apka współgra ze sterowaniem głosowym.

Urządzenie obsługuje standard Wi-Fi 7 (802.11be) i oferuje łączną przepustowość 19 Gb/s na trzech pasmach: 2,4 GHz: do 1376 Mb/s w konfiguracji 4×4, 5 GHz: do 5764 Mb/s, szerokość kanału 160 MHz oraz 6 GHz: do 11 529 Mb/s, szerokość kanału 320 MHz. Dodać też warto, że dzięki ASUS AiMesh możliwe jest stworzenie sieci Mesh z innymi kompatybilnymi routerami ASUS.

Na wstępie trochę o tym co jest w środku takiej obudowy. ASUS ROG Rapture GT-BE19000 wykorzystuje chipset Broadcom BCM4916 z czterordzeniowym procesorem 2,6 GHz, wspierany przez procesory pomocnicze Broadcom BCM6726. Router ma 2 GB pamięci RAM DDR4 oraz 256 MB pamięci flash. Uwaga uwaga, to router działający w standardzie Wi-Fi 7. I może warto dodać tutaj parę słów, bo technologia jest nowa i nie każdy zdążył się z nią jeszcze zaznajomić.

Jeśli chodzi o rozkład, to na panelu przednim znajdziemy diody LED oraz przyciski WPS i sterowania podświetleniem RGB. Z boku routera umieszczono porty: USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 oraz złącze zasilania DC. Na tylnej ścianie znajdują się za to trzy porty LAN o prędkości 2,5 Gb/s, port WAN o prędkości 2,5 Gb/s, a także dwa porty LAN: jeden gamingowy (10 Gb/s) i drugi o prędkości 1 Gb/s.

ASUS przyzwyczaił mnie już do tego, że potrafią stworzyć nie tylko dobrze działający, ale też imponująco wyglądający router. Podobnie jak ROG Rapture GT-AXE16000 ASUS ROG Rapture GT-BE19000 to duża konstrukcja wyposażona w osiem anten. Router wyróżnia też się agresywnym designem w stylu ROG, z podświetlanym logo ASUS ROG i radiatorami pokrytymi specjalnym materiałem opartym na węglu dla efektywnego odprowadzania ciepła.

Co ciekawe, nawet przy dużym obciążeniu nie słyszałem hałasu. Router jest tak naprawdę bezgłośny. No może to lekka przesada, ale nie wybija się absolutnie z poziomu tła, szczególnie w bloku. Podczas pracy też jakoś specjalnie się nie nagrzewa.

Kwestia przepustowości nawet bym się nie przejmował. ASUS ROG Rapture GT-BE19000 jest tak szybki, że to nie on będzie wąskim gardłem waszej domowej sieci. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić scenariusza, w którym mógłby spowodować jakiekolwiek opóźnienia. To sprzęt ze zdecydowanie zbyt wysokiej półki i o zbyt dobrej specyfikacji.

Podsumowanie

ROG Rapture GT-BE19000 to router dedykowany przede wszystkim graczom, ale sprawdzi się również jako uniwersalne rozwiązanie dla dużych domów z wieloma urządzeniami. Prawdę powiedziawszy, nieco bardziej rozumiem potrzebę takiego urządzenia w dużym domu z wieloma domownikami niż dla samotnego gracza. W każdym razie, dzięki genialnej specyfikacji i standardowi Wi-Fi 7 jest to sprzęt niezwykle przyszłościowy, który pozostanie nie tylko aktualny, ale aktualny w najwyższej półce przez długie lata

Jeśli miałbym wskazać powód, dla którego mielibyście NIE kupować tego routera to byłaby to tylko cena i dość duży rozmiar. Wszystkie inne parametry to najwyższa dostępna klasa. ASUS kolejny raz udowodnił już, że potrafią tworzyć nie tyle co produkt spełniający najwyższe standardy co definiujący wysokość standardów dla innych marek. Czapki z głów – od instalacji do codziennej pracy wszystko działa tutaj tak jak powinno. Szybko, cicho, płynnie i bez zbędnej frustracji. Ale nie ukrywajmy, nie jest tanio.

