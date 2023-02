Way of the Hunter otrzyma wkrótce spore DLC. Dodatek zabierze graczy na Alaskę

Premiera Way of the Hunter miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Deweloperzy ze studia Nine Rock Games nie zamierzają jednak zapominać o swojej produkcji. Okazuje się, że gra już niedługo zostanie wzbogacona o sporo nowej zawartości. Twórcy zapowiedzieli bowiem dodatek Aurora Shores, dzięki któremu gracze będą mieli okazję wybrać się na polowanie na Alasce.

Twórcy Way of the Hunter zaprezentowali zawartość dodatku Aurora Shores

Nowa mapa nie jest jednak jedyną atrakcją nadchodzącego DLC. Za sprawą dodatku Aurora Shores do Way of the Hunter trafi także 14 nowych gatunków zwierząt, w tym m.in. niedźwiedź kodiacki oraz bizon leśny. Gracze będą mieli okazję zapoznać się również z nowym wątkiem fabularnym. Nie zabraknie też innych atrakcji. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun prezentujący wspomniane rozszerzenie.



Way of the Hunter: Aurora Shores ma zadebiutować na PC i konsolach już 23 lutego. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów wspomnianej produkcji. Tego samego dnia produkcja Nine Rock Games ma bowiem doczekać się darmowej aktualizacji, dzięki której gra zostanie wzbogacona o kusze.



Na koniec przypomnijmy, że Way of the Hunter dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja studia Nine Rock Games pozwala graczom wcielić się w myśliwego. Tytuł umożliwia zarówno rozgrywkę w trybie solo, jak i możliwość zabawy w kooperacji.