Watchmen: Chapter I na efektownym zwiastunie. Czy fani pokochają animowaną wersję przygód superbohaterów stworzonych przez Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa

Fani z pewnością pamiętają, że w 2009 roku Zack Snyder przekształcił tę przełomową powieść graficzną w epicki, trwający 3 godziny film , który spotkał się z mieszanymi recenzjami i nie przypadł do gustu wielu widzom.

Następnie został on rozszerzony i pojawił się jako Ultimate Cut, zawierający animowane fragmenty Tales of the Black Freighter z oryginalnej książki, a w 2009 roku wydano także wersję Motion Comic. Później w 2019 roku w HBO pojawił się serial Watchmen, będący całkowitą reinterpretacją Damona Lindelofa, która okazała się bardzo ciekawym widowiskiem.

Watchmen: Chapter I na efektownym zwiastunie

Warner Bros. zdecydowało się na ponowną adaptację książki napisanej przez Alana Moore'a i zilustrowanej przez Dave'a Gibbonsa. I ten zwiastun pokazuje ogromny potencjał animowanej ekranizacji. Ciekawa stylistyka i znakomita realizacja będą z pewnością wielkimi atutami.

W oryginalnej wersji językowej usłyszymy głosy Titusa Wellivera, Ricka D. Wassermana, Katee Sackhoff, Adrienne Barbeau, Troya Bakera, Matthew Rhysa, Michaela Cerverisa i Jeffreya Combsa.