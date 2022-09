Warpaws - psy VS koty w RTS-owym wydaniu

Warpaws to propozycja od Slipgate Ironworks, która prezentowana jest jako klasyczny RTS o dość ciekawym settingu. Rywalizacja na polu bitwy będzie się bowiem odbywać pomiędzy psami i kotami. Jak wszyscy dobrze wiemy, jest to odwieczny konflikt, który tym razem zawita na ekrany komputerów. Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery, ale według wstępnych zapewnień w Warpaws zagramy dopiero w przyszył roku. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem. Nie zapomnijcie dać znać, którą stronę konfliktu wesprzecie!

Warpaws zadebiutuje dopiero w przyszłym roku

Warpaws ma być klasycznym i prostym w założeniach przedstawicielem gatunku RTS. Jak mówią twórcy, będzie kreskówkowo, a priorytetem jest humor i frajda płynąca z gry. Rozgrywka skupiać się będzie na dowodzeniu jednostkami na polu walki, a nie na zbieraniu surowców i rozbudowywaniu bazy.



Podstawy gry mają być proste, ale fani bardziej złożonych wyzwań również znajdą w Warpaws coś dla siebie, w myśl zasady - easy to learn, hard to master. Oczywiście, oprócz kampanii dla jednego gracza otrzymamy możliwość starć w trybie multiplayer. Jeśli produkcja autorstwa Slipgate Ironworks Was zaintrygowała, to zachęcamy do dodania jej do swojej listy życzeń.