Warner Bros straci kolejnego reżysera? Nadchodzi wielka fuzja firm od horrorów

Dwa największe firmy producenckie specjalizujące się w horrorach prowadzą zaawansowane rozmowy dotyczące fuzji. Atomic Monster od Jamesa Wana i Blumhouse Jasona Bluma mogą wkrótce połączyć siły, aby stworzyć jedną korporację, która będzie rozdawać karty w kinie grozy dla całego Hollywood.

James Wan i Jason Blum łączą siły

Wan i Blum rozpoczęli swoją współpracę przy okazji horroru M3GAN, który wkrótce trafi do kin. Wcześniej mieli okazję pracować ze sobą przy okazji pierwszej części Naznaczonego z 2007 roku. Nie będzie to jednak typowa fuzja, jakich wiele w ostatnim czasie, ponieważ obie firmy będą działać oddzielnie od siebie, zachowując własną autonomię twórczą i tożsamość marki. Według wstępnych ustaleń Atomic Monster miałoby umowę pierwszeństwa z Universal Pictures. Jeżeli do tego by doszło, to Warner Bros. mógłby utracić jedną ze swoich największych reżyserskich gwiazd.