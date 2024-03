Hogwarts Legacy 2 czeka duża zmiana. Avalanche Software już pracuje nad nową grą

Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy działa na Unreal Engine 4, dzięki czemu wydanie gry na starszą generację konsol i Nintendo Switch było możliwe. Teraz Avalanche Software może przygotować grę wyłącznie na obecną generację sprzętów od Microsoftu, PlayStation i nadchodzące Nintendo Switch 2, a także komputery osobiste i zagwarantować w Hogwarts Legacy 2 oprawę graficzną na najwyższym poziomie.

Dołącz do zespołu odpowiedzialnego za przebojowe RPG akcji z otwartym światem, Hogwart Legacy, gdy będziemy tworzyć to, co będzie dalej – czytamy w ogłoszeniu.