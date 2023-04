Shazam 2 ma oficjalną datę premiery na HBO Max. Na pojawienie się filmu trochę poczekamy

Shazam! Gniew bogów to jedna z największych porażek DC Studios. Film zebrał z kin na całym świecie zaledwie 128,3 mln dolarów, co czyni to z filmu najgorzej zarabiającą produkcją z uniwersum DC. Mimo to druga część Shazama jeszcze przez kilka tygodni będzie dostępna w kinie, po czym dopiero w drugiej połowie maja trafi na HBO Max.

Shazam! Gniew bogów – data premiery na HBO Max

Warner Bros. Discovery przedstawił oficjalną datę premiery filmu na platformie streamingowej, którą wyznaczył dopiero na 23 maja. Tym samym nie do końca sprawdziły się plotki, według których Shazam! Gniew bogów zadebiutuje na HBO Max jeszcze w pierwszej połowie maja. Na premierę filmu będziemy więc musieli poczekać jeszcze ponad miesiąc.