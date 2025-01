Warner Bros. chce kontynuować Goonies i Gremliny

Warner Bros. z nostalgią patrzy w stronę lat 80., przygotowując powrót dwóch kultowych tytułów: Goonies i Gremlins. Jak donosi Deadline, studio intensywnie pracuje nad nową wersją Goonies i Gremlinów – kultowych filmów lat 80. Co wy na to? Nostalgia wciąż działa?

Powstaną Goonies 2 i Gremliny 3?

Przypomnijmy, że Goonies z 1985 to pełna przygód opowieść o grupie dzieciaków z miasteczka Astoria, które odkrywają starą mapę skarbów. W przypadku rozwijania tego filmu nie potwierdzono jeszcze, czy będzie to reboot, czy sequel. Ale wiele wskazuje na to, że ewentualna kontynuacja skupi się na nowym pokoleniu bohaterów. Z racji tego, że oryginalna obsada – Josh Brolin, Sean Astin i Ke Huy Quan – jest już w sile wieku, twórcy najpewniej uwzględnią młodych aktorów, wprowadzając ich w świat odkrywania tajemnic i przygód.