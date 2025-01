Warhammer 40,000: Space Marine 2 wkrótce z nową zawartością. Nadchodzi kolejny patch

\Zgodnie z przekazanymi informacjami w przyszłym miesiącu Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzyma aktualizację oznaczoną numerem 6. Na oficjalnym forum gry deweloperzy podzielili się natomiast szczegółami wspomnianego patcha. Okazuje się, że nadchodzący update wprowadzi m.in. nową mapę do trybu PvP.

Wraz z aktualizacją oznaczoną numerem 6 w Warhammer 40,000: Space Marine 2 pojawi się też nowy rodzaj wroga. W misjach kooperacyjnych gracze stawią czoła przerażającemu oponentowi o nazwie „Biovore” z frakcji Tyranidów . To jednak nie koniec nadchodzących atrakcji.

Zbliżający się wielkimi krokami patch wprowadzi bowiem również „Datavault”, czyli wewnętrzny system osiągnięć i wyzwań. Nie zabraknie też zmian w balansie perków, a gracze otrzymają także możliwość wyłączenia funkcji cross-play. Na weteranów czekać będzie natomiast nowy poziom trudności.

Jeśli jesteście zainteresowani wszystkimi szczegółami związanymi z nadchodzącą aktualizacją i dalszymi planami rozwoju Warhammer 40,000: Space Marine 2, to koniecznie zajrzyjcie na oficjalne forum najnowszej produkcji studia Saber Interactive.

Na koniec warto przypomnieć, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Warhammer 40000: Space Marine 2 - idealny powrót po latach?