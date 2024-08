Warhammer 40,000: Space Marine 2 na zwiastunie prezentującym bazę operacyjną

Na Barce Wojennej gracze będą mogli przygotować się do kolejnych misji.

Bazą operacyjną w Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie Barka Wojenna . Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany okręt może przewozić setki Kosmicznych Marines, a także „tuziny” pojazdów. W jej sercu znajduje się natomiast strategium, czyli centrum dowodzenia kompanii, do której należy kapitan Titus.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 ma zadebiutować 9 września 2024 roku. Gra powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianą produkcję, to zapraszamy Was także do lektury: Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!