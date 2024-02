Assassin's Creed Black Flag zyskuje na popularności. Pomogła premiera Skull and Bones?

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze recenzje Skull and Bones, które wskazywały na mieszany odbiór wśród krytyków. Choć sporo graczy miało całkiem dobre wrażenia po otwartych testach beta, to wiele osób liczyło jednak na coś innego. Na sytuacji zdaje się zyskiwać Assassin's Creed Black Flag – odnotowano bowiem wzrost liczby graczy na Xboxach.

Premiera Skull and Bones mogła doprowadzić do większego zainteresowania Assassin's Creed Black Flag

Jak informuje serwis TrueAchievements, zbierający dane z około 2,4 miliona kont Xbox, w przypadku Assassin's Creed Black Flag zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby graczy (o 31%) w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Portal przekazuje, że pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce po zakończeniu otwartej bety Skull and Bones, a następnie po premierze pełnej wersji nowej propozycji od Ubisoftu. Portal przekazuje, że pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce po zakończeniu otwartej bety Skull and Bones, a następnie po premierze pełnej wersji nowej propozycji od Ubisoftu.

Oczywiście nie można z całą pewnością stwierdzić, że to właśnie Skull and Bones spowodowało powrót graczy do Black Flag, jednak jest to jedna z prawdopodobnych możliwości. Dodatkowym, ważnym czynnikiem jest fakt, że ostatnio produkcja z 2013 roku znajdowała się w sklepie Xboxa na wyprzedaży. Serwis TrueAchievements zaznacza jednak, że zgodnie z ich statystykami duże przeceny starszych gier zazwyczaj nie równają się tak gwałtownemu wzrostowi liczby graczy.



Jeżeli zaś chodzi o nastroje wśród miłośników pirackich przygód, ciekawe komentarze możemy znaleźć pod artykułem wspomnianego portalu. Zainteresowani uważają bowiem, że Assassin's Creed Black Flag był szczytem możliwości Ubisoftu w zakresie gier o piratach i jest po prostu lepszą grą.

Ludzie w końcu zobaczyli Skull and Bones w zimnym świetle dnia i zdali sobie sprawę, że Ubisoft osiągnął szczyt w grach pirackich dekadę temu z Black Flag. Pomiędzy AC4 i Sea of Thieves, gatunek jest dość dobrze nasycony, zwłaszcza że ten ostatni wciąż otrzymuje aktualizacje ponad pięć lat po premierze. – uważa jeden z użytkowników serwisu.

Szkoda, że AC Black Flag sprzed 11 lat jest lepszą grą o piratach niż Skull and Bones. Powinni byli po prostu zrobić DLC do Black Flag. – dodaje kolejna osoba.