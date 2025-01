W sieci pojawiły się nagrania z niedawno wycofanej gry Transformers

Gra została oficjalnie zapowiedziana podczas gali The Game Awards w 2022 roku. Studio Splash Damage przedstawiło Transformers Reactivate jako sieciową grę akcji z nową historią, przeznaczoną na PC i konsole. Niestety, od tamtej pory informacje o projekcie pojawiały się rzadko, a niedawne oświadczenie studia ostatecznie pogrzebało nadzieje na premierę.

Splash Damage tłumaczy decyzję o anulowaniu gry skupieniem się na innych projektach. W oświadczeniu dla mediów zespół podkreślił, jak trudno było podjąć decyzję o zakończeniu prac nad Transformers Reactivate i pożegnać się z członkami zespołu. Jednocześnie studio zapewnia, że koncentruje się na wsparciu dla byłych pracowników i budowaniu silniejszej przyszłości.

Dziś musimy podzielić się bardzo trudną wiadomością - podjęto decyzję o zakończeniu prac nad Transformers: Reactivate. Oznacza to, że będziemy redukować nasze zasoby, aby skupić się na innych projektach. Niestety, pomimo wszelkich starań, wiele stanowisk w całym studiu jest teraz potencjalnie zagrożonych zwolnieniem.

Decyzja ta nie została podjęta pochopnie i jest to trudny czas dla studia i naszych pracowników. Chcemy poświęcić chwilę, aby podziękować zespołowi, który pracował nad Transformers za ich poświęcenie i pasję. (...)

Choć brak możliwości doprowadzenia gry do premiery jest bolesny, to konieczność pożegnania się z przyjaciółmi i współpracownikami boli jeszcze bardziej. Skupiamy się teraz na zrobieniu wszystkiego, co w naszej mocy, aby wesprzeć ich w tym trudnym okresie, podobnie jak jesteśmy zobowiązani do dbania o tych, którzy pozostają z nami, budując silniejszy Splash Damage na przyszłość. – przekazano w oświadczeniu.