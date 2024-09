W nowym dodatku do Ghostrunnera 2 nie zsiądziemy z motocykla. Premiera Ghostrunner 2 - Endless Moto Mode

W Ghostrunner 2 - Endless Moto Mode przenosimy się do głębin Cyberotchłani, gdzie wybieramy się na nieskończoną przejażdżkę motorem. Zabawa polega na przetrwaniu jak najdłużej możemy i pobijaniu swoich rekordów. Dodatkowymi utrudnieniami są przeszkody na mapie oraz stale zwiększająca się prędkość naszego pojazdu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj miała miejsce premiera Ghostrunner 2 - Endless Moto Mode. Jest to dodatek do gry Ghostrunner 2, który wprowadza nieskończony tryb jazdy na motocyklu.

Ghostrunner 2 - Endless Moto Mode oferuje nowe doświadczenie za każdym podejściem do wyzwania, a to za sprawą losowo generujących się przeszkód i zakrętów na torze. W grze dostępne są również rankingi, dzięki którym możemy sprawdzić, jak radzimy sobie na tle innych. Wraz z naszymi postępami będziemy mogli odblokować nowe skórki do miecza rękawic i motocykla.