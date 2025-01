Avowed ma zapewnić graczom „niespotykaną swobodę” w interakcjach, walce i dokonywaniu wyborów

Nie wszystkie sekrety i wątki zostaną odkryte przez każdego gracza, co ma na celu zwiększenie unikalności każdej rozgrywki i stworzenie możliwości dzielenia się odkryciami z innymi.

To, co sprawia, że gry RPG są wyjątkowe, i to, co sprawia, że nasze gry RPG są wyjątkowe, to fakt, że tworzymy dużo zawartości. Wiemy, że żaden gracz nie będzie miał dokładnie takiego samego doświadczenia, a częścią tego, co sprawia, że jest to zabawne i satysfakcjonujące, jest to, że znajdujesz coś i myślisz: „Znalazłem to na własną rękę i zastanawiam się, ile innych osób to zrobiło”.