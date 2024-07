W Helldivers 2 zrobi się gorąco. Nowa Obligacja Wojenna doda ogniste bronie

Arrowhead Game Studios zapowiedziało nową Obligację Wojenną zatytułowaną Płomień Wolności, która trafi do Helldivers 2 już 8 sierpnia 2024 roku . W ręce graczy oddane zostaną m.in. dwie nowe bronie główne w postaci miotacza płomieni oraz strzelby z amunicją zapalającą. Gracze będą mogli także zdobyć nową broń dodatkową o nazwie P-72 Frytkownica, czyli „miotacz płomieni, który mieści się w kieszeni”.

Zgodnie z zapowiedziami już w sierpniu Helldivers 2 otrzyma ogromną aktualizację o nazwie Eskalacja wolności . Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji zmierzających do popularnej produkcji Arrowhead Game Studios. Deweloperzy zaprezentowali bowiem również nową Obligację Wojenną, dzięki której na polu bitwy zrobi się naprawdę gorąco.

Spal wszystko, co stoi na twojej drodze, z nowym uzbrojeniem, gorącym jak piekło. Przetrwaj żar bitewny w chroniącym twe życie pancerzu i płoń jasno w całym kosmosie z nowymi emotkami, pelerynami i skórkami. Właśnie teraz roje ohydnych robali i zgraje zmechanizowanych potworności atakują niewinne planety. Zatrzymaj ich... zniszcz ich... skremuj ich – czytamy we wpisie na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 dokładnie 8 lutego 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!