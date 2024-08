W Dune: Awakening „zajrzymy w przyszłość” przy pomocy przyprawy. Twórca o jasnowidzeniu w grze

Jak zauważył serwis PCGamer, dyrektor kreatywny Dune: Awakening, Joel Bylos, rzucił nieco światła na przyprawę, która będzie naturalnie częścią nadchodzącego MMO. Zasób nie tylko będzie odgrywać ogromną rolę w rzemiośle, gospodarce czy podatkach, ale także namiesza nieco w umysłach postaci. Według twórcy będziemy w stanie „zajrzeć odrobinę w przyszłość”.

Jeśli zbyt długo stoisz w miejscu wybuchu przyprawy bez odpowiedniej ochrony, zaczynasz wdychać jej zbyt dużo i dostaje się ona do twojego krwiobiegu. A to może prowadzić do pewnych skutków dla twojej postaci w świecie i w grze.

W miarę jak krew gracza nasyca się przyprawą, można sobie wyobrazić, jak zdolności mogą ulec zmianie, będąc w stanie zajrzeć odrobinę w przyszłość. Mamy kilka takich efektów w grze. Nie będę zdradzał zbyt wiele, ale będą one miały wpływ na twoje umiejętności. – przekazał Joel Bylos w ramach Dune: Awakening Direct.