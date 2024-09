W Dragon Age: The Veilguard zobaczymy „ulubione elementy” z poprzednich odsłon

W zeszłym tygodniu doczekaliśmy się prezentacji kreatora postaci w Dragon Age: The Veilguard. To jednak nie koniec ciekawych informacji na temat wspomnianej produkcji. Okazuje się, że BioWare w trakcie prac nad nową odsłoną Dragon Age przyglądało się poprzednim częściom serii, by wrócić do „ulubionych elementów” fanów cyklu.

Twórcy Dragon Age: The Veilguard czerpali inspiracje z poprzednich odsłon serii

Corinne Busche w rozmowie z redakcją GamesRadar opowiadała m.in. o wyzwaniach związanych z produkcją Dragon Age: The Veilguard. Reżyserka podkreśla, że „każda odsłona Dragon Age odkrywa siebie na nowo” i różni się od siebie pod pewnymi względami. Tym razem zespół odpowiedzialny za nadchodzącą część cyklu spojrzał natomiast wstecz, by przyjrzeć się „ulubionym elementom” fanów i zastanowić się, do których można wrócić.