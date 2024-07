W Dragon Age: The Veilguard gracze będą mogli dostosować poziom trudności

Jakiś czas temu reżyserka Dragon Age: The Veilguard wyjaśniła, dlaczego zrezygnowano z podtytułu Dreadwolf. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne szczegóły na temat nadchodzącej produkcji BioWare. Dzięki najnowszym informacjom dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat poszczególnych poziomów trudności, które będą dostępne w kolejnej odsłonie serii Dragon Age.

Dragon Age: The Veilguard ze szczegółami na temat poziomów trudności

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Dragon Age: The Veilguard dostępne będą trzy standardowe poziomy trudności. Pierwszym i najłatwiejszym z nich jest „Storyteller”, który – jak wskazuje sama nazwa – pozwoli cieszyć się fabułą i nie przejmować się za bardzo wyzwaniami związanymi z walką. Wielu użytkowników z pewnością zdecyduje się natomiast na poziom „Adventurer”, który będzie odpowiednikiem normalnego poziomu trudności i zaoferuje wyważoną rozgrywkę.



Na weteranów czeka z kolei „Nightmare”, który będzie najtrudniejszym poziomem trudności przygotowanym z myślą o doświadczonych graczy. Zgodnie z przekazanymi informacjami użytkownicy będą mogli zmienić poziom trudności w dowolnym momencie. Wyjątkiem będzie jednak wspomniany „Koszmar”, z którym będzie trzeba mierzyć się już do końca rozgrywki.



Dodatkowo w Dragon Age: The Veilguard pojawi się też poziom „Unbound”, który pozwoli graczom dostosować poszczególne aspekty rozgrywki do własnych potrzeb. Użytkownicy będą mogli m.in. wydłużyć okienko parownia czy zmienić wartość otrzymywanych i zadawanych obrażeń, a nawet włączyć nieśmiertelność. Corinne Busch – reżyserka gry – podkreśla, że żadna z wymienionych opcji nie ma nic wspólnego z „oszustwem”, a ma jedynie na celu sprawić, by każdy – bez względu na swoje umiejętności – mógł cieszyć się nową odsłoną serii Dragon Age.



Na koniec przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nowa odsłona popularnej serii od BioWare ma zadebiutować na wymienionych platformach jesienią 2024 roku. Dokładna data premiery nie została jednak jeszcze ujawniona.