Vice City ważniejsze od maili. Firma uprzedza klientów przed premierą GTA 6

W niektórych miejscach może bowiem zabraknąć pracowników. Część z nich weźmie urlopy w podobnych okresach.

Firma sparaliżowana przez premierę GTA 6

Dla wielu firmy to będzie zdecydowanie trudny czas, z którym trzeba będzie sobie w ten czy inny sposób poradzić. Z jednej strony pewnie nie wszędzie pracodawcy będą tak wyrozumiali, z drugiej zaś obniżenie morale danej ekipy to też niekoniecznie dobry wybór. Tak czy inaczej, są już tacy, którzy naprzód próbują przygotować swoich klientów na potencjalne problemy związane ze spadkiem sił przerobowych. Taką drogę obrała produkująca napoje energetyczne firma G FUEL. Amerykańskie przedsiębiorstwo opublikowało w sieci oświadczenie, w którym wprost mówi o dłuższym czasie reakcji pracowników w związku z premierą Grand Theft Auto 6.