Vice City ważniejsze od maili. Firma uprzedza klientów przed premierą GTA 6

Pomimo ostatnich kontrowersji premiera Grand Theft Auto 6 pozostaje potężnie wyczekiwanym wydarzeniem. I nadal zanosi się, że będzie mieć działanie paraliżujące.
W niektórych miejscach może bowiem zabraknąć pracowników. Część z nich weźmie urlopy w podobnych okresach.
Firma sparaliżowana przez premierę GTA 6
Dla wielu firmy to będzie zdecydowanie trudny czas, z którym trzeba będzie sobie w ten czy inny sposób poradzić. Z jednej strony pewnie nie wszędzie pracodawcy będą tak wyrozumiali, z drugiej zaś obniżenie morale danej ekipy to też niekoniecznie dobry wybór. Tak czy inaczej, są już tacy, którzy naprzód próbują przygotować swoich klientów na potencjalne problemy związane ze spadkiem sił przerobowych. Taką drogę obrała produkująca napoje energetyczne firma G FUEL. Amerykańskie przedsiębiorstwo opublikowało w sieci oświadczenie, w którym wprost mówi o dłuższym czasie reakcji pracowników w związku z premierą Grand Theft Auto 6.
Premiera Grand Theft Auto 6 to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w historii rozrywki i gamingu. Jako firma tworzona przez graczy i dla graczy, doskonale rozumiemy ekscytację towarzyszącą temu debiutowi.
Aby uczcić tę okazję, G FUEL wprowadzi zmodyfikowany harmonogram pracy w tygodniu następującym po premierze, co pozwoli naszemu zespołowi zyskać dodatkowy czas na zapoznanie się z grą i wzięcie udziału w tym przełomowym dla społeczności graczy wydarzeniu.
Chociaż kluczowe funkcje biznesowe firmy pozostaną aktywne, możecie zauważyć dłuższy czas reakcji w wybranych kanałach kontaktu, jako że nasi pracownicy będą godzić swoje obowiązki zawodowe z ważnymi działaniami odbywającymi się w Vice City. Doceniamy Wasze zrozumienie i z niecierpliwością czekamy na powrót z pełnym raportem z naszych ustaleń.
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