Valkyrie – chłodzenie efektywne i efektowne

Firma Valkyrie, z ponad 18-letnim doświadczeniem w dziedzinie chłodzenia komputerowego i akcesoriów gamingowych, kieruje się pięcioma kluczowymi zasadami: niezrównaną wydajnością, pełnym zadowoleniem użytkownika, innowacyjnością, przystępnymi cenami oraz trwałą jakością. Dzięki zespołowi liczącemu ponad 360 dedykowanych pracowników, w tym ponad 30 inżynierów badawczo-rozwojowych, Valkyrie nieustannie wprowadza nowatorskie rozwiązania, redefiniując pojęcie stosunku jakości do ceny. Firma oferuje zaawansowane chłodzenia procesorów typu AIO oraz akcesoria gamingowe, łącząc w sobie przystępność, wydajność i trwałość.

Odpowiednie chłodzenie podzespołów komputera, zwłaszcza procesora, jest kluczowe dla stabilnej i wydajnej pracy systemu. Przegrzewanie się CPU może prowadzić do spadku wydajności, a nawet uszkodzenia komponentów. Dlatego wybór wysokiej jakości systemu chłodzenia jest niezbędny dla każdego entuzjasty komputerowego.

Produkty firmy Valkyrie są dostępne w ofercie sklepu Sferis.pl, który zapewnia szeroki wybór sprzętu komputerowego i akcesoriów. Dzięki temu już dziś możecie łatwo nabyć zaawansowane systemy chłodzenia, które spełnią oczekiwania pod względem wydajności i estetyki. poniżej kilka przykładowych modeli z powyższej oferty.

Valkyrie Vind SL125 White to powietrzne chłodzenie procesora, wyposażone w sześć miedzianych ciepłowodów oraz miedzianą podstawkę, co zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła. Dwa wentylatory o średnicy 120 mm z podświetleniem ARGB nie tylko skutecznie chłodzą, ale także idealnie pasują do modnej, białej obudowy. Chłodzenie jest kompatybilne z szeroką gamą gniazd procesorów, w tym LGA 1700 i AM5.

Valkyrie Jarn 360 ARGB to zaawansowane chłodzenie wodne typu all-in-one, wyposażone w trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB. Aluminiowa chłodnica oraz miedziana podstawa zapewniają doskonałe przewodzenie ciepła, a prędkość obrotowa wentylatorów sięga 1850 RPM, co gwarantuje efektywne chłodzenie nawet podczas intensywnego użytkowania. System jest kompatybilny z gniazdami procesorów LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Gniazdo AM5.

Valkyrie Dragonfang 360 ARGB to wysokowydajne chłodzenie wodne typu all-in-one, wyposażone w trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB. Dzięki maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 2150 RPM oraz przepływowi powietrza na poziomie 80 CFM, zapewnia doskonałe chłodzenie nawet przy dużym obciążeniu. System obsługuje różnorodne gniazda procesorów, w tym LGA 1700 i AM5.