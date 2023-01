Valiant Hearts: Coming Home z datą premiery. Zagramy jeszcze w tym miesiącu

Abonenci platformy Netflix już niedługo będą mieli okazję zapoznać się z kontynuacją aliant Hearts: The Gret War.

Już we wrześniu Ubisoft poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą Netflix, za której sprawą użytkownicy wspomnianej platformy otrzymają ekskluzywny dostęp do trzech gier mobilnych. Zgodnie z zapowiedziami pierwszym z przygotowanych tytułów będzie Valiant Hearts: Coming Home, czyli sequel uznanego przez graczy i recenzentów Valiant Hearts: The Great War. Kontynuacja obsypanej nagrodami produkcji doczekała się właśnie dokładnej daty premiery.

Valiant Hearts: Coming Home zadebiutuje na rynku jeszcze w styczniu

Podczas The Game Awards 2022 firma Ubisoft zapowiedziała, że Valiant Hearts: Coming Home zadebiutuje na rynku na początku 2023 roku. Okazuje się, że francuska korporacja nie rzucała słów na wiatr, ponieważ – zgodnie z przekazanymi informacjami – premiera wspomnianej produkcji odbędzie się już 31 stycznia, czyli za niecały tydzień.



Akcja Valiant Hearts: Coming Home – podobnie jak Valiant Hearts: The Great War – została osadzona w realiach I Wojny Światowej. Produkcja przedstawia losy czwórki „niedocenianych” bohaterów, którzy zmagają się z „bezlitosną machiną wojenną”.