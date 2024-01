Unity szykuje się do ogromnych zwolnień. Jeszcze nigdy nie było tak źle

Miniony rok z pewnością nie zapisał się w historii Unity złotymi zgłoskami, a szczególnie ciężka była druga połowa 2023 roku. Trzeba przyznać, że kierownictwo Unity ciężko zapracowało na gniew użytkowników. Trzeba tu przypomnieć, że w ich głowach wykluł się plan kompletnego przewrócenia do góry nogami płatności za dostęp do silnika graficznego. Większość firm zareagowało oporem, a wiele z nich zrezygnowało z usług. To właśnie było początkiem wielkich problemów.